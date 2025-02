Unlimitednews.it - Papa, Delpini “Prego per lui, grande affetto da tutto il mondo”

MILANO (ITALPRESS) – “Tutti i giornie preghiamo perFrancesco, l’augurio è che lo spirito di Dio lo renda capace diaffrontare questa situazione con uno spirito forte come conviene a lui. E’ anche incoraggiato dall’enorme che in questomomento si rivela in tutti i punti della Terra”. Cosi l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario, a margine dellapresentazione a Palazzo Marino del festival di spiritualità Soul.(ITALPRESS)xm4/col5/trlUnlimited News - Notizie dal