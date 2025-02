Ilrestodelcarlino.it - Paolucci: "Ora reagiamo. Salvezza a tutti i costi"

"Le critiche ci stanno ma le parole lasciano il tempo che trovano, dopo quattro sconfitte serve invertire la rotta". In sintesi è questo uno dei messaggi lanciati a Lunediretta su Tv Centro Marche dal direttore sportivo Micheleche ha analizzato il momento nero della Fermana. "La fortuna ci ha voltato le spalle per quello che abbiamo visto finora. Conosco il calcio e dico che solo noi abbiamo la possibilità di farla girare dalla nostra parte, dobbiamo andarcela a cercare. A Chieti la reazione c’è stata ma non basta, servono punti. Ci sono giocatori importanti che devono comportarsi come tali. Io e la società ci aspettiamo che proprio loro trascinino i compagni. La squadra a Chieti ha giocato alla pari, anche in dieci, contro la seconda in classifica e avendo occasioni anche per portare via la vittoria.