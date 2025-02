Panico per i clienti di Banca Intesa Sanpaolo | pagamenti in tilt prelievi fantasma da 1000 euro e conti svuotati

Leggi su Open.online

Secondo quanto riportato su Downdetector, a partire da mezzogiorno di oggi sono state effettuate numerose segnalazioni riguardanti problemi ai servizi di. Su X, diversi utenti dichiarano di non essere riusciti a effettuare neanche la spesa, dovendo cercare un ATM per prelevare, convinti che il problema fosse legato al POS. Tuttavia, molti non sono riusciti a ottenere il denaro contante desiderato. Controllando il proprio conto corrente tramite l’app, numerosihanno segnalato la presenza di uno o piùda 1.000mai richiesti, ritrovandosi in alcuni casi con il conto svuotato. Al momento, non siamo riusciti a ottenere una risposta dariguardo a questi episodi.«Non funzuona niente, sono andato a fare un prelievo credendo che fosse problema del pos, ma non funzionava il prelievo, però mi sono trovato -prelevati, ora non funziona niente, neanche numero a pagamento» scrive un utente su X.