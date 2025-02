Internews24.com - Palmeri sul caso Lautaro: «Precedente con Gattuso? A nessuno è venuto in mente di tirare fuori ca****e sul Napoli privilegiato»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il giornalista torna sule fa riferimento a un altroche riguardò ilcon: le sue dichiarazioniTancredi, noto giornalista sportivo, ha recenteriaperto il dibattito riguardante ildella bestemmia del capitano dell’InterMartinez, richiamando unche coinvolse l’ex allenatore del, Gennaro. SeMartinez raggiungerà un accordo con la Procura Federale nelle prossime ore dopo la conclusione delle indagini, potrà sfuggire alla pena di un turno di squalifica per le offese verbali confermate dall’audio in possesso di Chinè. Il capitano potrebbe quindi ottenere solo una multa, come già avin precedenti situazioni in Serie A.TANCREDISUL SUO PROFILO X IN RISPOSTA AD UN COMMENTO ‘SE FOSSE CAPITATO AL’ SUL SUO PROFILO X- “Ma veraè capitato a uno delil