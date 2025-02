Sport.quotidiano.net - Pallanuoto. Prima squadra battuta a Piombino. Bene l’Under 16 e i team Under 12

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un fine settimana denso per lasenese. Nel campionato Promozione Fin, laha ceduto, in trasferta, al solidoche si è imposto 20-3 (7-0, 2-1, 6-1, 5-1). Marcatori: Nazzaro 2 e Baldi 1. Nonostante il divario nel punteggio, i ragazzi hanno cercato di tenere testa fino alla fine. Gli16, a Sesto Fiorentino contro il Camaiore, hanno conquistato lavittoria al termine di un match al cardiopalma: 6-7 (2-1, 1-1, 2-3, 1-1) il risultato finale. Decisivo il portiere Donzelli, autore di due parate su rigore nel primo tempo e di interventi fondamentali in partita. Marcatori: Grazzini 3, Di Vita 2, Bossini e Calvellini 1. Soddisfatto il dirigente Antonio Giudilli. "Sono molto contento dell’atteggiamento tenuto dai ragazzi: hanno giocato con maturità, senza farsi prendere dalla frenesia nei momenti chiave.