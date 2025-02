Oasport.it - Pallamano: i risultati dei quarti di finale maschili e femminili della Coppa Italia 2025

Dopo due giorni di intense partite, idi– sia al maschile sia al femminile – sono andati ufficialmente in archivio portandosi con loro un carico importante di gol ed emozioni. Sono quindi 4 le squadre sopravvissute nel tabellone maschile e 4 in quello femminile.diCassano Magnano travolte 37-26 la Junior Fasano prendendosi il primo pass per le semifinali, in un match nel quale i lombardi hanno mostrato totale solidità sui due lati del campo, tanto in attacco quanto in difesa. Conversano, nell’altra eliminatoria, manda al tappeto Brixen con lo score conclusivo di 38-32: partita tirata nella prima frazione, risolta nella ripresa dai pugliesi con due break decisivi.Partita clamorosa quella vinta dal Teamnetwork Albatro, ai rigori, contro gli Alperia Black Devils: 12-12 al termine del primo tempo, 25-25 al terminepartita.