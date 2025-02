Pallamano FInals Coppa Italia | Erice e Salerno vincono nel femminile Conversano e Cassano Magnano nel maschile

Leggi su Sportface.it

La prima giornata delle2025 didivede il successo delle ‘big’. Nel, la vittoria è per AC Life Stylee Jomi, mentre nelhanno successo. Le quattro squadre, qualificate per le semifinali, dovranno aspettare domani per conoscere i prossimi avversari. Infatti, venerdì 28 febbraio, sono in programma quattro partite, al via alle 14:00.ha staccato il pass per la seconda semifinale consecutiva, battendo la Junior Fasano per 37-26. Gli uomini di Matteo Bellotti si portano in vantaggio già nel primo quarto, con le formazioni che raggiungono l’intervallo sul 22-15. Nella ripresa, Filippo Branca e compagni allungano fino alla vittoria.vince contro Brixen per 38-32. La sfida, aperta fino agli ultimi attimi in campo, si decide sul finale.