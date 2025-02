Baritoday.it - Palio del Viccio 2025 a Palo del Colle

delè famosa per ildelche si svolge ogni anno il martedi grasso di carnevale: é una gara tra i 12 rioni del paese. Ogni rione mette in gara un cavallo e un cavaliere che devono aggiudicarsi il "", il "tacchino". Vince chi per primo riuscirà a bucare una vescica.