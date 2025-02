Oasport.it - Pagelle discesa Kvitfjell: Brignone, un piazzamento pesante! Goggia, mancano le ore di preparazione estiva

Leggi su Oasport.it

FEMMINILE2025Venerdì 28 febbraioCornelia Huetter, 10: d’incanto ritrova la brillantezza di inizio stagione, anche se ai Mondiali non aveva sfigurato con il 4° posto in. L’austriaca è stata la migliore nel coniugare tecnica e scorrevolezza.Emma Aicher, 9: primo podio in carriera per la giovane tedesca, che ha sfiorato la vittoria per soli 15 centesimi. In questo momento, tra le emergenti, è l’unica polivalente. Va forte in tutte le specialità: gigante, slalom,e superG. Se non avrà gravi infortuni, è destinata a vincere la Coppa del Mondo generale in futuro; e forse anche più di una. La Germania non ha un movimento vasto, ma periodicamente tira fuori la fuoriclasse: ecco a tutti gli effetti l’erede di Maria Riesch.Breezy Johnson, 7,5: si conferma un fulmine nei tratti di scorrimento e porta a casa un podio pronosticabile.