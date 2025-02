Ilrestodelcarlino.it - Paese in lutto per la scomparsa di Sangiorgi. L’ultimo saluto alla chiesa di San Martino

Domani mattina alle 10 nellaparrocchiale di SanVescovo tutta la comunità codigorese daràa Fausto, scomparso lunedì nel tardo pomeriggio a soli sessantotto anni. Ad effettuare la tragica scoperta gli amici che dovendo incontrasi la sera e passare a prenderlo non ricevevano alcun risposta alle chiamate telefoniche finodevastante sorpresa. Il corteo funebre partirà dcamera ardente dell’ex Ospedale di Codigoro poco prima delle 10 e proseguirà dopo la messa per il Cimitero locale. I cugini Giordana, Vito e Adele hanno voluto ringraziare i tanti amici del bar e delle associazioni benefiche che gli furono vicini e per l’innata generosità.