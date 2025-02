Iodonna.it - Paese che vai, filosofia di vita che trovi. E il Nagomi è la filosofia giapponese che guida la ricerca del proprio equilibrio personale

Leggi su Iodonna.it

Il Nagomi è unadiche incoraggia a vivere dei momenti di introspezione e di calma che possono essere stimolati da tutto ciò che ci piace. Ecco cinque mosse per metterlo in pratica e ritrovare ilinteriore.1. Praticare il forest bathingCamminare nel verde, tra parchi, giardini e boschi, aiuta ad abbassare la pressione sanguigna e i livelli di stress, oltre a rilassare e risvegliare la mente. Leggi anche › Nagomi, laalladel2. Respirare consapevolmenteChi pratica yoga o pilates lo sa, la respirazione è fondamentale per ritrovare ilbaricentro. Un modo per riconcentrarsi su di sé.3.