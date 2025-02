Ilfattoquotidiano.it - “Osservata la presenza di acqua liquida su Marte. Condizioni più umide e potenzialmente abitabili

“Un passato più umido eabitabile”. Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, il caratteristico colore rossastro diè dovuto alla ferridrite, un minerale ricco di, e non all’ematite, come ipotizzato in passato. La ferridrite si forma in ambienti ricchi die potrebbe costituire una parte importante della polvere che ricopre la superficie marziana. Le simulazioni di laboratorio, incrociate con i dati raccolti dai rover e orbiter della Nasa e dell’Agenzia spaziale Europea, suggeriscono che ledel Pianeta rosso in passato fossero molto più, con un ambiente che potrebbe aver supportato forme di vita. Gli esperimenti hanno mostrato che la ferridrite mescolata al basalto genera uno spettro di luce simile a quello osservato dalle missioni spaziali, confermando ladi questo minerale sulla superficie marziana.