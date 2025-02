Quotidiano.net - Ospedali lombardi. Fontana ai ferri corti con il ministero

"Sono cose assolutamente inaccettabili, cervellotiche, che hanno l’obiettivo di penalizzarci. Se posso usare un termine giuridico, puttanate", tuona l’avvocato Attilio, solitamente compassato presidente leghista della Regionea. Ce l’ha con "i parametri" del rapporto del Sistema di garanzia per il 2023, strumento tecnico col quale ildella Salute monitora l’applicazione dei Lea ("Livelli essenziali di assistenza" da assicurare a tutti gli italiani) da parte dei servizi sanitari regionali, che ha visto laa scendere dal quarto al sesto posto su 21 Regioni e Province autonome: "Hanno creato una classifica su parametri inappropriati", "interpretabili, che non hanno a che vedere col funzionamento della sanità, per dire che la nostra era peggiorata". Proprio mentre un’altra classifica, di Newsweek, decretava l’ospedale Niguarda il migliore d’Italia, "e cinque dei primi dieci sono", accusatra una citazione dantesca ("non ragioniam di lor") e un giuridico: "Uno dei due dice una puttanata".