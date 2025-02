Ilnapolista.it - Osimhen, lo United pronto ad offrire al Napoli 40 milioni più Hojlund

Il Manchesterpotrebbe cedere Rasmusin estate, dato lo scarso rendimento che sta avendo sotto la gestione di Ruben Amorim. Per l’ex Atalanta ci sarebbe l’ipotesi di approdare alcon uno scambio (più soldi) con Victor, attualmente in prestito al Galatasaray. Era stata già rifiutata un’offerta simile la scorsa estate.Load40alperScrive Daniele Longo su Calciomercato.com:Il 5 agosto del 2023 loha prelevato dall’Atalantaper 70di euro più ulteriori 10di bonus, sottoscrivendo con la squadra inglese un contratto fino al 30 giugno 2028. Una cifra monstre per un attaccante che aveva fatto vedere qualità interessanti anche se non con la continuità necessaria ad alti livelli.