Osimhen Juventus, la rivelazione: «Contatti costanti». Gli ultimi aggiornamenti sull'attaccante di proprietà del Napoli

di RedazioneNews24, la: «». Cosa succede in vista del prossimo giugno, gliGianluigi Longari, su sportitalia.com, ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve. Le sue parole sull’attacco dei bianconeri.– «L’uscita certa di Vlahovic in estate comporterà modifiche all’assetto avanzato dei bianconeri, e il nome di Lookman anticipato in esclusiva nei mesi scorsi, resta assolutamente nel mirino dei bianconeri. La concorrenza non mancherà, con la Premier League in evidenza. Come abbiamo raccontato, non sono mancati neppure imeramente esplorativi ma comunque, anche con l’entourage di. Clausole, tagliole ed interlocutori lo rendono un obiettivo molto complicato, ma non per questo da escludere a priori».