Lettera43.it - Oscar 2025, i pronostici sui film e gli attori vincitori

Leggi su Lettera43.it

La 97esima notte deglisi preannuncia incerta fino alla fine. A differenza del 2024, quando Oppenheimer di Christopher Nolan si presentò al Dolby Theatre da grande favorito, stavolta a Los Angeles sarà corsa fra diversi lungometraggi soprattutto per la categoria più ambita, il miglior. Emilia Pérez, pur contando 13 nomination, ha perso numerosi consensi a seguito dello scandalo che ha colpito l’attrice protagonista Karla Sofía Gascón, anche lei presente in cinquina. Più indirizzata, ma non priva di incertezze, la gara fra gliprincipali e di supporto, con almeno due o tre star a caccia del riconoscimento, che per molti sarebbe il primo della carriera., chi vincerà le statuette dell’Academy? ILa busta contenente il nome del miglior(Getty Images).