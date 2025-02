Dayitalianews.com - Orrore tra le 4 mura domestiche: per anni ha violentato la compagna e la madre di lei

Leggi su Dayitalianews.com

L’ennesima agghiacciante storia di violenza domestica viene da Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove un 35enne è finito dietro le sbarre con le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia nei confronti dellae delladi lei. È stata proprio laa incastrarlo grazie a una telefonata in vivavoce, fatta all’altra figlia, che documentava le orribili violenze e le frasi oscene urlate dal 35enne.Violenze fisiche e psicologiche nei confronti dellae dellaSecondo il racconto delle due donne erano continue le violenze, sia fisiche che psicologiche, da parte dell’uomo, tanto da costringere laa fare ricorso alle cure psichiatriche. La vicenda è rimasta silente a lungo, fino a quando ladella ragazza, ormai esasperata da quel clima di terrore, all’ennesima esplosione di violenza ha chiamato l’altra figlia e le ha fatto sentire tutto in vivavoce.