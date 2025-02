Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 1° marzo 2025

Cosa prevede l'diFox per l'1? Il mese si apre sotto la Luna crescente in Ariete. C'è chi potrà rimettersi in gioco, chi battaglierà con la tensione di troppo ma anche chi sarà appagato. Approfondiamo lediFox di sabato 1, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.1°Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Nelle prossime ore dovresti metterti in gioco: possiamo considerare conclusi i conflitti dell'inizio del mese. Ci saranno novità interessanti. Toro - Secondo l'giornaliero diFox, ci sono alcune tensioni a livello globale che richiedono attenzione. Fai attenzione nelle interazioni con un Acquario. Gemelli - La Luna sarà favorevole nel pomeriggio.