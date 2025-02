Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 28 febbraio: attenzione alle energie giuste per l’Ariete, focus sugli obiettivi per il Capricorno

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’diFox per venerdì 282025! L’ultimo venerdì dici porta verso la fine del mese con un mix dicontrastanti. Alcuni segni sentiranno il peso delle responsabilità, mentre altri godranno di una leggerezza che favorisce nuove opportunità. È un momento ideale per chiudere questioni in sospeso e prepararsi a una fase più dinamica con l’arrivo di marzo. L’amore e le relazioni saranno protagonisti per molti segni, mentre sul lavoro potrebbero emergere delle sorprese. La giornata sarà caratterizzata da scelte importanti, quindi è meglio affrontarla con consapevolezza e determinazione.diFox, per venerdì 282025, segno per segnoVediamo nel dettaglio le previsioni per ogni segno per l’del 28.ArieteL’energia non vi manca, ma dovete canalizzarla nel modo giusto.