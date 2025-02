Ilgiorno.it - Ora si ricicla anche il biglietto degli autobus

Ora siildel bus. Sui mezzi del servizio di trasporto pubblico gestito dagli operatori di Arriva Italia è attivo il nuovo sistema di bigliettazione elettronica con biglietti ricaricabili. Con Arriva viaggianomolti studenti delle scuole superiori. Una soluzione comoda, innovativa ed ecologica: i titoli di viaggio elettronici andranno progressivamente a sostituire quelli cartacei attualmente in uso. Il nuovo, che non dovrà quindi essere buttato dopo l’utilizzo, è riutilizzabile e ricaricabile: si può acquistare e ricaricare appunto nelle rivendite autorizzate in fase di attivazione. Una volta a bordo del pullman basterà avvicinarlo all’apposito dispositivo per la corretta validazione, come accade già per i biglietti dei treni o della metropolitana. Grazie alricaricabile, è possibile acquistare in un’unica operazione più titoli di viaggio per viaggiare tra l’origine e la destinazione indicata al momento dell’acquisto.