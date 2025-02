Anteprima24.it - Operaio stroncato da infarto sul cantiere: aveva 42 anni

Tempo di lettura: < 1 minuto Undi 42è morto mentre stava lavorando in unper la manutenzione stradale a Sperone, in provincia di Avellino.Nonostante la tempestività dei soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso che sarebbe avvenuto per collasso cardiocircolatorio. La vittima, residente nel vicino comune di Avella, lascia moglie e figli.Sul posto i carabinieri della Stazione di Avella e della Compagnia di Baiano che hanno avviato le indagini per ricostruire la tragedia.