Ilgiorno.it - Operaio morto a Biassono dopo essere stato colpito da un palo: chieste due condanne

, 28 febbraio 2025 – Era caduto dal cestello della gru a un'altezza di 40 metrida undel peso di oltre una tonnellata che stavano issando per la sostituzione delle antenne per i telefoni cellulari di Vodafone. Per questo tragico infortunio sul lavoro, accaduto il 10 marzo del 2022 ae cola vita a Frederico Neves Bastos, 33 anni,di origini brasiliane residente a Casazza, nella Bergamasca, la Procura di Monza ha chiesto duea 4 anni di reclusione ciascuno per omicidio colposo per il titolare dell'impresa che aveva preso in subappalto il posizionamento dele il gruista che lo stava manovrando e l'assoluzione per il titolare della ditta che si occupava dello smontaggio e rimontaggio dei pali a terra prima di sollevarli.