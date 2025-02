Ilgiorno.it - Opera, Ettore Fusco si candida: "Serve un cambio di rotta"

Leggi su Ilgiorno.it

sarà ilto sindaco del centrodestra a. Domenica 2 marzo alle 10 al Pasolini ci sarà la presentazione delto sindaco e delle forze politiche che lo sosterranno alle prossime elezioni amministrative. L’evento è l’occasione per condividere con i cittadini il progetto di rilancio della città dopo tre anni di centrosinistra segnati da inefficienza e degrado. In coalizione i tre partiti alleati anche al governo nazionale e regionale, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma l’adesione è prevista anche da Noi Moderati, Unione di Centro e Lombardia Ideale, forze unite dalla volontà di restituire ail decoro e lo sviluppo che merita. "Dopo un periodo fallimentare - spiegavisto come ilto sindaco naturale - culminato con il commissariamento nell’autunno scorso, la città ha bisogno di un decisodi