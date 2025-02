Iodonna.it - Onde effortless e tinta Butter biscuit blonde, Nicole rilancia lo stile Barbie in chiave attuale

Leggi su Iodonna.it

Kidman è la stella più scintillante all’evento TIME 2025 Women of the Year Gala. In abito rosa da prom night con gonna lunga a balze ricamate, si prende la scena grazie anche ai capelli sempre più lunghi e più biondi man mano che si avvicina ai 60 anni. La shade del momento? Si chiamabl. “Babygirl”,Kidman: film di una donna che sovverte il thriller erotico XKidman premiata da TimeDa un paio di giorni si parla molto del look indossato dalla star di Babygirl all’evento TIME 2025 Women of the Year Gala, la cerimonia che ogni anno celebra le donne che si sono distinte per il loro contributo alla società.