Ilgiorno.it - Ondate di calore, la Croce Rossa: accoglieremo i fragili

Lapresenta i centri di raffrescamento: affrontare il caldo estremo è possibile grazie a comportamenti responsabili e soluzioni innovative. Un centro di raffreddamento è uno spazio pubblico o privato climatizzato per affrontare temporaneamente gli effetti negativi sulla salute di condizioni climatiche di caldo estremo, come quelle causate dalledi. Queste strutture migliorano la resilienza delle comunità, come dimostra il centro realizzato dal Comitato di Opera dellaItaliana. Se ne parlerà nella conferenza "Affrontare ilestremo: salute pubblica e centri di raffrescamento", in programma domani alle 9.30 presso l’Abbazia Mirasole di Opera. Saluti introduttivi a cura di Edoardo Italia, vicepresidente e rappresentante dei Giovani dellaItaliana, di Silvia Pedrotti, responsabile Fondazione Banco dell’energia e Barbara Terenghi, direttore Sostenibilità Edison.