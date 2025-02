Fanpage.it - Omicidio Michele Della Malva, scarcerato il presunto complice della Mantide di Parabiago

il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto la scarcerazione per Maurizio Massè. Il 59enne è accusato insieme ad Adilma Pereira Carneiro (in carcere per l'del compagno Fabio Ravasio) di aver assassinato nel 2011 il suo marito