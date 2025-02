Fanpage.it - Omicidio di Nataly Quintanilla: Pablo Gonzalez Rivas stava aspettando l’arrivo di una donna da El Salvador

Leggi su Fanpage.it

Dalle analisi del telefono di, che ha confessato di aver ucciso la compagna, gli inquirenti avrebberp scoperto che l'uomo era in attesa dell'arrivo in Italia della ex compagna nei giorni successivi all'