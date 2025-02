Ilgiorno.it - Omicidio di Lodi, gli assassini di Roberto Bolzoni potrebbero essere più di due? L’ipotesi degli inquirenti

– Quante sono le persone coinvolte nell’di, l’uomo di 61 anni ucciso con 35 coltellate nella sua automobile in piazza Omegna alo scorso 18 febbraio? Per ora sonogli uomini indagati e sottoposti a fermo:Zuccotti, 49 anni, e di suo nipote Andrea Gianì, 29 anni. Ma gli– e questa è la novità – non escludono di allargare il cerchio e ipotizzano che il numero di indagati aumenti. È quanto emerge dalle indagini condotte dal Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri diguidato dal tenente colonnello Tedros Comitti Berè. Intanto, i primi risultati delle prove del Dna sulla vettura in cui è mortoe sui suoi abiti oltre che sugli abiti dei fermati sono previsti per la giornata di lunedì o, al massimo martedì.