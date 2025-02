Terzotemponapoli.com - Oltre Napoli-Inter: parla Ottavio Bianchi

Leggi su Terzotemponapoli.com

, meno uno e altro: ne hato, ex allenatore anche dell’, nella trasmissione ‘Febbre a 90’ su Vikonos Web/Radio Tv. “Ilsta facendo molto bene in una stagione di rinnovamento, allenatore nuovo, tutto nuovo, aveva meritato il primato peraltro con un distacco notevole dalle inseguitrici, poi c’è stato un piccolo passaggio a vuoto. Il campionato è comunque ampiamente positivo, ci sono momenti fisiologici in cui c’è un calo, forse dovuto a qualche infortunio di troppo”.: un match significativo, ma non. “La sfida con l’è significativa ma non decisiva, sotto il profilo dello scudetto c’è il vantaggio, indiscutibile, di non avere le coppe, al di là degli infortunati che ha Conte. Il tecnico può preparare una gara a settimana e recuperare qualche microtrauma con più serenità.