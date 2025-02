Quotidiano.net - Olly domina le classifiche con 'Tutta Vita' e prepara il tour

A due settimane dalla vittoria a Sanremo con Balorda Nostalgia,presidia stabilmente la vetta della classifica dei singoli più venduti secondo Fimi-Gfk, ma anche quella degli album con, in attesa dei live nei club a primavera, della Grande Festa all'Ippodromo Snai San Siro del 4 settembre e poi delnei palazzetti. Alle spalle del cantautore genovese - che ha rinunciato a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, facendo spazio a Lucio Corsi - irrompe in seconda posizione un altro dei protagonisti del festival, Francesco Gabbani, con Dalla Tua Parte: il sesto album in studio dell'artista toscano, che esplora temi universali e profondi legati al senso della, entra anche direttamente al primo posto della classifica top 20 Cd, Vinili e Musicassette. In terza posizione la compilation del festival (seconda tra i vinili).