Lanazione.it - Olio, successo per la fiera Leonexpo a Scandicci

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 febbraio 2025 – L’oro verde “ultra premium” incanta la Toscana. Si è chiusa condi pubblico e soddisfazione di organizzatori e partecipanti la prima edizione di.com), l’unicadedicata esclusivamente all’evo di altissima qualità, che si è tenuta a, alle porte di Firenze, dal 22 al 24 febbraio. E già si pensa alla seconda edizione. “Stessa formula e nuovi eccezionali protagonisti nel 2026”, annuncia Maria Paola Gabusi, ideatrice dellae Capo Panel del comitato di assaggio Aipol2 riconosciuto dal Masaf. Per tre giorni piccoli produttori di tutta Italia e d’Europa si sono ritrovati al Centro Rogers, per far conoscere ai partecipanti profumi e sapori sbalorditivi dell’d’oliva, caratterizzati da insoliti sentori di vaniglia, fiori, frutta tropicale, note balsamiche e di erbe aromatiche.