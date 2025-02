Leggioggi.it - Ok al Bonus bollette straordinario 2025: fino a 200 euro per ISEE fino a 25mila euro (per tre mesi)

Leggi su Leggioggi.it

Si amplia il, almeno per i prossimi tre, con un aumento delle sogliee importi erogati alle famiglie vulnerabili. Il Consiglio dei ministri ha infatti varato il Decreto, mettendo sul piatto circa 3 miliardi in tre, suddivisi tra famiglie e imprese, per far fronte al caro energia.Il provvedimento è splittato in due, con la prima parte interamente dedicata al sostegno ai nuclei colpiti dall’emergenza sul caro, e la seconda parte più focalizzata su interventi strutturali. Il contributosulle utenzeverrà erogato per il prossimo trimestre, termine entro il quale si auspica i prezzi di energia e gas possano contrarsi e riportare il mercato a una situazione più accettabile. Il decretogarantisce “200per 8 milioni di famiglie”, ha confermato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.