Oasport.it - Odermatt vuole ritrovare la vittoria in gigante a Kranjska Gora. Solita bagarre in slalom, l’Italia cerca risposte

Leggi su Oasport.it

Dopo il dominio svizzero sulle nevi di casa a Crans Montana, la Coppa del Mondo fa tappa in questo fine settimana in Slovenia aper una due giorni dedicata alle prove tecniche. In programma, infatti, ci sono uned unosulla Podkoren, con lo squadrone elvetico che è pronto a mettere in bacheca almeno un altro successo in una stagione finora davvero memorabile.I fari sono ovviamente puntati su Marco, il grande sconfitto dei Mondiali di Saalbach, visto che non è riuscito nemmeno a conquistare una medaglia in quella che è sempre stata la sua gara. In questa stagione, però, qualche passaggio a vuoto inil campione svizzero lo ha avuto e sicuramenteè stato meno dominante di altri anni, nonostante le tre vittorie consecutive tra Val d’Isere, Alta Badia e Adelboden.