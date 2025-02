Ilgiorno.it - Occupazioni abusive e degrado. Ultimatum ai proprietari dello stabile

Basta, basta insicurezza. Il Comune di Cerro Maggiore ha lanciato unaidi via Dante 68: un mese di tempo per ripulire l’area dai rifiuti e sbarrare ogni possibile accesso abusivo. È quanto stabilito dalla nuova ordinanza firmata dal sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra, un provvedimento necessario dopo che, nonostante lo sgombero avvenuto nel 2022, l’edificio è tornato a essere bersaglio di intrusioni e. Gli ultimi accertamenti delle forze dell’ordine parlano chiaro. Già il 24 gennaio scorso, un’operazione della Polizia di Stato aveva portato al fermo di alcuni occupanti irregolari all’interno dell’immobile. Ma il problema va oltre: i carabinieri hanno recentemente riscontrato la presenza di scale utilizzate per accedere ai piani superiori, segno evidente che l’edificio continua a essere un rifugio per chi non dovrebbe trovarsi lì.