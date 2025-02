Ilrestodelcarlino.it - ‘Occhi di caffè caldo’ racconta la storia di Carolina Maria de Jesus

diè il titolo dello spettacolo che andrà in scena domani sera alle 21.15 al teatro comunale di Monterubbiano, quale riflessione veicolata dall’arte sulla diversità culturale relativa all’identità etnica e di genere. Lo spettacolo rappresenta ladide, una straordinaria donna nera che, nonostante abbia vissuto per molti anni nella più profonda povertà, ha sfidato tutte le previsioni sul suo futuro, diventando una scrittrice di successo di livello internazionale. Lo spettacolo pluripremiato in Brasile, arriva in Italia per la prima volta tradotto e interpretato dall’artista petritolese di adozione e brasiliana di origine, Soraya Silva. Un ruolo non a caso, quello a cui è chiamata Silva, sensibile al tema dell’essere donna in contesti di integrazione e valorizzazione della diversità, così come alla responsabilità sociale dell’arte nella promozione della cultura.