Ilfattoquotidiano.it - Occhi alieni alla sfilata di Diesel: le lenti a contatto sclerali (come quelle di Fedez) sono l’ultima tendenza

Sguardi, pupille dilatate, iridi cangianti: letotalila nuovain fatto di stile. Le abbiamo viste per la prima volta indossate dasul palco di Sanremo e ora ecco che le ritroviamoMilano Fashion Week. Sì, perché a catturare l’attenzione durante laAutunno/Inverno 25-26 di, prima ancora degli abiti,stati glidei modelli: sguardi, apatici e “allucinati“, distorti dache coprono l’intera superficie dell’o. Un dettaglio che non è passato inosservato, e che definisce il mood di uno show che si è svolto in un’arena trasformata in un’opera d’arte: tre chilometri di tessuto graffitato da un collettivo globale di circa 7.000 artisti, con al centro una gigantesca scultura gonfiabile, anch’essa ricoperta di graffiti.