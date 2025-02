It.insideover.com - Öcalan scioglie il Pkk: la Turchia e i militanti curdi alla prova del futuro

Leggi su It.insideover.com

“Tutti i gruppi devono abbandonare le armi e il Pkk deversi“. Con questa dichiarazione, in poche ore, Abdullahha ribaltato decenni di storia turca e curda. In una conferenza stampa gremita a Istanbul, è stato letto il messaggio del leader storico del Pkk da parte dei rappresentanti del partito filo-curdo Dem, terza forza politica in. Detenuto dal 1999 nel carcere di massima sicurezza di Imrali, ha potuto comunicare nuovamente dopo un decennio di isolamento, interrotto solo di recente grazie a incontri con deputati del Dem dopo aver perso ogni contatto con l’esterno dal 2015, quando fallì il processo di pace avviato due anni prima tra il Pkk e Ankara.re il Pkk: la decisione era nell’aria?La decisione, tuttavia, era nell’aria da mesi: non erano passate nemmeno 48 ore dall’attentato contro la Turkish Aerospace Industries Inc.