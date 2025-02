Liberoquotidiano.it - Obesità, una sfida sanitaria ed economica per il futuro dell'Italia

L'è unae sfide sanitarie più urgenti del nostro tempo, con effetti devastanti sulla salute pubblica e un impatto economico crescente. Il fenomeno riguarda tutte le fasce d'età, ma è particolarmente allarmante nei bambini e negli adolescenti, poiché il peso eccessivo acquisito nei primi anni di vita spesso si trascina fino all'età adulta, predisponendo a malattie croniche come il diabete di tipo 2, le patologie cardiovascolari e alcuni tipi di tumore. L', pur vantando una tradizione alimentare legata alla Dieta Mediterranea, si trova tristemente ai primi posti in Europa per l'infantile, con dati preoccupanti che rivelano come quasi un bambino su tre sia in sovrappeso o obeso. Le cause di questa epidemia sono molteplici e comprendono fattori genetici, ambientali, sociali e culturali.