Oaktree finanzia la società con una grossa somma | ecco quanto

Leggi su Ilnerazzurro.it

LaCapital Management è subentrata come proprietaria dell’Inter dallo scorso mese di maggio e, da lì, l’obiettivo del fondo americano è sempre stato quello di far crescere l’Inter sia dal punto di vista economico che sportivo, restando sempre attenti a organizzare operazioni sostenibili dal punto di vista del portafoglio.Per questo, il fondo proprietario dell’Inter ha deciso di immettere altri fondi nelle casse nerazzurre. Come è emerso dalla semestrale di Inter Media and Communication, datata 31 dicembre 2024, sono stati svelati i dati relativi al periodo finale dello scorso anno.immette altri fondi, 5 milioni solo a dicembreNel rapporto semestrale possiamo leggere che nel primo semestre del 2024-25,ha varato un’iniezione di capitale per un totale di 52 milioni di euro attraverso varie operazioni.