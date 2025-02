Internews24.com - Oaktree e il nuovo versamento: altri soldi nelle casse dell’Inter, i dettagli

di Redazioneha aggiunto circa 52 milioni di euro nel primo semestre:cinque milioni versati a dicembreda parte di. È quanto evidenziato dalla semestrale al 31 dicembre 2024 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, che ha reso noto i dati al 31 dicembre 2024Come si legge nella semestrale, infatti, «nel primo semestre del 2024/2025,ha ricapitalizzato per un totale di 52 milioni di euro attraverso. La rinuncia agli ultimi 3 milioni di euro di capitale residuo dei prestiti soci e la loro conversione in riserva di capitale – Un’iniezione di liquidità per 49 milioni di euro (di cui 44 milioni nel primo trimestre e 5 milioni a dicembre)”Dopo la rinuncia ai 3 milioni di euro, l’unico debito ancora presente nel bilancio di TeamCo riguarda gli interessi maturati (non ancora oggetto di rinuncia) per un importo di 31,4 milioni di euro.