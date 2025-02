Oasport.it - O Gran Camiño 2025, Davide Piganzoli sorprende e conquista il secondo posto nella terza tappa

de ente prestazione diin occasione della prova a cronometro valida per ladell’O. Il corridore in forza alla Team Polti VisitMalta ha infatti svolto la migliore prestazione della carriera, raccogliendo una preziosa quanto significativa seconda posizione. L’atleta ha tenuto alto il ritmo fin dalle prime battute del percorso di 15.6 km con partenza ad Oursense ed arrivo a Pereiro de Aguiar, arrivando all’intermedio di Alto de Sabadelle in 14’34’944’’, segnando al traguardo un tempo di 23’34’499, appena +0’16’551 rispetto al canadese Derek Gee (Israel-Premier Tech), trionfatore in 23’17’948 nonché nuovo leader della classifica generale.de risalita anche dell’azzurro, adesso al terzo. Sul gradino più basso del podio poi il transalpino Maxime Decomble (Groupama-FDJ), il quale ha guadagnato uno scarto di +0’20’614 precedendo un Magnus Cort (Uno X-Mobility) che non è riuscito a mantenere la maglia gialla, fattore che renderà il prosieguo della corsa ancora più avvincente.