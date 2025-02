Secoloditalia.it - Nutriscore addio, l’Ue costretta al passo indietro. Lollobrigida: è una vittoria tutta italiana

Niente da fare per il. Fallisce il tentativo di estendere al’Unione europea il sistema di etichettatura degli alimenti che usa i colori e le lettere, adottato in Francia e altri Paesi europei. La notizia che certifica un’evidentedell’Italia, da sempre contraria all’etichettatura ingannevole, è riportata da un’inchiesta di Radio France. La Commissione europea, si dice, ha “rinunciato” ai suoi intenti, “sotto la pressione delle lobby dell’Italia“. Un dietrofront che imbarazza Bruxelles tanto che oggi durante il briefing i portavoce dell’esecutivo Ue hanno evitato di rispondere. Bocche cucite di fronte al pressing della stampa sul tema. Unica ammissione la necessità di raggiungere “soluzioni comuni” su quella che resta “una sfida”., la Uea ripensarci“Rimaniamo impegnati a fornire ai consumatori informazioni trasparenti, in modo che possano fare le loro scelte al supermercato e altrove in modo consapevole”.