Nuovo Eriro e Schloss Elmau. Un'esperienza da sogno alle pendici dello Zugspitze

L’omaggio che gli ospiti trovano nelle 9 camere dell’Alpine Hideaway, neonato rifugio di lusso nel Tirolo austriaco, sono un paio di calzettoni da indossare a piacimento per girare senza scarpe in questo chalet ai piedicui è possibile accedere solo tramite cabinovia, dopo essersi lasciati auto e mondospper fare il proprio ‘ingresso nella foresta’, come suggerisce il concept del nome. Il legno, la pietra e la lana locali (ad Ehrwald sivano pecore), che si scambiano creativamente i ruoli tra pavimenti, pareti e decori, del resto, sono un invito a optare per un glamour più intimo, da focolare. È la luce naturale dei ‘muri a vetro’ a scandire le ore in un ‘santuario’ d’alta quota creato per disintossicare gli ospiti da smartphone e connessione (ma il wifi c’è, a richiesta): nessuna tv in camera ma dal mobilio fanno la comparsa giradischi e Lp in vinile, da ascoltare mentre si è immersi in un bagno caldo (le vasche a bordo letto sono di legno o di ceramica) o si balla nelle ampie camere.