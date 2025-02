Ilgiorno.it - Nuovi modi di allenarsi per restare in forma

Il wellness del 2025, tra tendenze benessere e nuove mode: è tutto raccontato nell’edizione 2025 del report “Future of Wellness”, appena pubblicata dal Global Wellness Summit, (GWS), la previsione più autorevole e dettagliata in questo campo, con ben 130 pagine di analisi su ciò che conterà davvero nel campo benessere e della cura di sé nell'anno appena cominciato. Vediamo alcuni dei trend principali evidenziati dal rapporto, i quali spaziano dal ritorno del wellness analogico, airuoli rivestiti da pratiche antiche come la sauna, alla sostenibilità delle SPA e delle strutture di wellness. Dopo anni di crescente ricorso alla tecnologia, il wellness fa marcia indietro e si riscopre analogico. L'uso dei dispositivi elettronici diventa meno pervasivo e saremo anche meno connessi durante le pratiche di benessere.