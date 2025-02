Iltempo.it - Nuovi attacchi hacker, ora tra i target ci sono i siti di Quirinale, Csm e FdI

Sembra inarrestabile la campagna deglifilorussi NoName057, che mette a segno attacco dopo attacco. Anche oggi, infatti,arrivate puntuali le offensive di tipo Ddos (Distributed denial of service) da parte del gruppo e ai danni del settore della pubblica amministrazione, della magistratura e delle istituzioni. Questa volta nel mirinofiniti idele del Consiglio superiore della magistratura e il portale romano del partito Fratelli d'Italia. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è già intervenuta per avvisare e supportare inel ripristino delle funzionalità.