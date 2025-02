Lettera43.it - Nuovi attacchi hacker dei gruppi filorussi, colpito anche il portale del Quirinale

La serie diinformatici condotti dal collettivo filorusso NoName057 il 28 febbraio è arrivato al dodicesimo giorno consecutivo. Il gruppo ha preso di mira principalmente siti della pubblica amministrazione, della magistratura e delle poste, colpendo nelle ultime orei portali del, del Consiglio Superiore della Magistratura e quello romano di Fratelli d’Italia. Gli, di tipo DDoS, hanno reso temporaneamente inaccessibili diverse piattaforme istituzionali, tra cui quelle dei Comuni di Pescara, Doues e Bionaz, in Valle d’Aosta. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è intervenuta per supportare le istituzioni colpite nel ripristino dei sistemi.L’intensificarsi delle operazioni dopo le dichiarazioni di Mattarella sulla RussiaDa metà febbraio il collettivo NoName057 ha intensificato gliin Italia in risposta alle dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che paragonò l’operato della Russia a quello del Terzo Reich.