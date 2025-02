Puntomagazine.it - Nuove scoperte a Pompei: dagli scavi emerge un ciclo di affreschi legato al culto di Dioniso

Nuovi ambienti e un fregio raffigurante i riti iniziatici sono stati scoperti all’interno di una domus privataUna nuova eccezionale scoperta è stata presentata in queste ultime settimane dal direttore del Parco Archeologico di, Gabriel Zuchtriegel. Glieffettuati all’interno di una domus privata, nell’area dell’insula 10 della Regio IX, hanno portato alla luce nuovi spazi e rivelato degliraffiguranti scene di un rito iniziatico aldi.L’abitazione – appartenuta, molto probabilmente, ad Aulo Rustio Vero, personaggio facoltoso ed erudito, oltre che candidato per la carica di edile – accoglieva nei suoi spazi banchetti e ricevimenti a cui prendevano parte personaggi influenti della vita politica della città. Uno dei primi ambienti emersiè stato, infatti, un vero e proprio complesso termale privato (dotato di un ampio “frigidarium”, la zona dove venivano effettuati bagni in acqua fredda) pensato come luogo di riunione per coltivare le relazioni con i potenti e mostrare agli invitati l’ingente ricchezza del suo proprietario.