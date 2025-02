Nuova strategia di sviluppo per l’area Tiburtina

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio ha presentato presso lo Spazio Attivo di Lazio Innova Roma Tecnopolo la suaper lodel, un territorio con una forte vocazione industriale e tecnologica, destinato a diventare un motore di innovazione e crescita economica per la Capitale e l’intera regione. Presenti all’incontro Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore aeconomico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio; Antonino Galletti, consigliere di Amministrazione Rome Technopole e Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.si distingue come polo d’avanguardia per l’innovazione e la tecnologia industriale grazie alla presenza di imprese specializzate ad alta tecnologia. Si tratta di un’area a forte vocazione industriale, nella quale sono previsti importanti investimenti, tra cui lo stabilimento di Alenia Thales, il data center di Aruba, e il cento di ricerca del Rome Technopole.