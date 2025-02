Ilgiornaledigitale.it - Nuova Jeep Compass 2025: presentazione ad aprile, info e motori

Laè pronta al debutto, con unaprevista per l’inizio die l’arrivo nelle concessionarie intorno a ottobre dello stesso anno. La produzione avverrà nello stabilimento di Melfi, in Italia, dove l’attuale modello cesserà la produzione a maggioper fare spazio allagenerazione. Questa terza generazione sarà basata sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, la stessa utilizzata da modelli come la Peugeot 3008. Lacrescerà in dimensioni, raggiungendo una lunghezza di circa 460 cm, venti centimetri in più rispetto all’attuale modello. Foto (non ufficiali) dal video Youtube del canale Polo To:Per quanto riguarda lezzazioni, laoffrirà diverse opzioni:Elettrica: dotata di batterie da 74 o 97,2 kWh, con autonomie che possono arrivare fino a circa 650 km.