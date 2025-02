Sport.quotidiano.net - Nuoto pinnato: agli italiani di Lignano anche il Cus. La Sogese fa incetta di medaglie. Bruni, Scagliarini e Poppi super

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laconquista la classifica generale dei campionatiinvernali di categoria Fipsas di, aSabbiadoro (Udine). Il team del presidente Armando Ballotta chiude con 3.609 punti. Per il settore femminile i titoli nazionali sono stati di Giulia, oro nei 50 pinne, 50 apnea, 50, 100, 200 e 400 monopinna under 18; Giorgia Scarini, oro nei 50, 100 e 200 monopinna under 20; Margherita Crovetti, oro nei 50 apnea under 20; Angela Trevisani, oro nei 400 monopinna senior;, Scarini, Crovetti e Contini, oro nella staffetta 4x100 monopinna under 20;, Franceschini, Naldi e Allori, oro nella staffetta 4 x 100 pinne under 18;, Contini, Naldi e Franceschini, oro nella staffetta mista monopinna e pinne under 18. Per il settore maschile i titoli nazionali portano le firme di Davide Panzarini, oro nei 200 e 400 monopinna under 18; Luca, oro nei 50 e 100 monopinna under 16; Filippo Naldi, oro nei 50 apnea Senior; Gadignani, Naldi, Selleri e Pasquarè, oro nella staffetta 4 x 50 mista senior.